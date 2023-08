Casa do Povo de Campanário leva mais de uma centena de romeiros ao Curral das Freiras

Numa iniciativa cultural e desportiva de recriação de uma tradição secular da freguesia do Campanário, a Casa do Povo de Campanário promove pelo segundo ano consecutivo uma romaria a pé até ao Curral das Freiras, que no presente ano contará com a participação de mais de uma centena de romeiros que no dia 26 de Agosto irão percorrer, tal como os antigos faziam, as veredas e caminhos antigos das serras do Campanário e das freguesias vizinhas.

A partida será pela madrugada, subindo pelo sítio da Achada, um antigo sítio do campanário, atualmente desabitado. A meio percurso haverá uma paragem no Miradouro da Boca dos Namorados onde os romeiros terão um momento de convívio e poderão assistir ao fogo do meio dia do Arraial do Curral das Freiras. Seguidamente dar-se-á a descida, sendo que no final haverá lugar a um almoço e a mais um momento de convívio onde os romeiros poderão participar e usufruir da festa.