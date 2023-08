A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) um aviso de vento forte para a Madeira.

O vento pode atingir os 62 Km/h em qualquer direcção, informa, recomendando os proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.