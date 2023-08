Noah Françoise assina por 3 anos com o Marítimo

O médio Noah Françoise é o mais recente jogador do Marítimo, tendo assinado um contrato válido para as próximas três temporadas.

De acordo com o emblema madeirense, o Rennes, antigo clube do franco-senegalês de 20 anos, internacional jovem pela França, fica com uma percentagem do passe numa futura venda.

Tal como o DIÁRIO já tinha publicado, o jogador já estava a treinar à experiência, tendo inclusive alinhado nos jogos de preparação frente ao Camacha e ao Marítimo B.

"Noah Françoise é um médio que realizou 8 jogos pelos sub-16 franceses e 2 pelos sub-17. Nome sonante do futebol jovem francês, Noah completou a formação no Rennes. Na última temporada, o jovem nascido em Saint-Jacques-de-la-Lande, Senegal, esteve emprestado ao US Avranches, clube pelo qual somou 14 jogos e 3 assistências", pode ler-se na publicação do site do Marítimo.