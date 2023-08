Mais de 12 mil venezuelanos vivem na Madeira

A Festa Luso-Venezuelana, na Ribeira Brava, serviu de ponto de encontro para os candidatos da coligação 'Somos Madeira' demonstrarem o seu apoio à comunidade que regressou à Região "nos últimos anos, depois de ter passado por várias dificuldades, e que veio acrescentar muito" ao arquipélago.

Como porta-voz da iniciativa, o deputado e candidato do lado dos social-democratas, Carlos Fernandes, destacou o facto de serem hoje "mais de 12 mil venezuelanos que vivem na nossa Madeira e que estão bem integrados, seja nas escolas, ao nível empresarial e em muitas outras áreas", contribuindo assim "para a economia".

Carlos Fernandes falou em nome dos candidatos da coligação 'Somos Madeira'.

"Podemos constar que existe um grande investimento desta comunidade na Região, com mão-de-obra qualificada e também com muitos jovens a entrarem no sistema de ensino público", referiu, salientando que esta realidade "representa uma mais-valia em termos demográficos".

Neste contexto, a candidatura ‘Somos Madeira’ reforçou o acompanhamento que tem sido feito aos emigrantes que regressaram e que terá continuidade.