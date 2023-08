Dois feridos graves em 69 acidentes na Madeira

Dois jovens, de 23 e 24 anos, sofreram ferimentos graves na última semana, na sequência de despistes de mota, na Funchal e na Calheta.

O motociclista de 24 anos despistou-se na madrugada do dia 4 de Agosto, no túnel que liga a Madalena do Mar ao Arco da Calheta, e chegou a ficar inconsciente no local, após ter embatido na parede do túnel e ter sido projectado vários metros. Foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça mas já teve alta hospitalar.

O jovem de 23 anos encontra-se ainda internado na Unidade de Cuidados Intensivos, em estado crítico. A vítima despistou-se de mota na Nazaré, em frente ao Centro de Saúde, e embateu num poste, na tarde da última quarta-feira.

Ficou gravemente ferido, tendo sido assistido por um enfermeiro, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela EMIR.

Além destes dois feridos graves, a PSP registou ainda na última semana 24 feridos ligeiros, numa semana com 69 acidentes de viação.

Houve 47 colisões, 20 despistes e 2 atropelamentos.

Entre os dias 4 e 10 de Agosto a PSP deteve ainda 23 condutores sob efeito de álcool, 12 por condução sem habilitação legal para o efeito e um por desobediência, por conduzir um veículo apreendido.