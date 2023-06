Chuvas torrenciais provocam 42 mortos e 19 mil desalojados no Haiti

As chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra no Haiti, desde o fim de semana, provocaram a morte de 42 pessoas, segundo os últimos dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

As chuvas, em sete dos dez departamentos do país, mas com especial violência no oeste, provocaram também 19.000 deslocados e afetou mais de 37.000 pessoas.

De acordo com dados do governo haitiano, também há nove desaparecidos, pelo menos.

As chuvas torrenciais causaram danos no setor agrícola e em estabelecimentos de saúde, estradas e pontes, dificultando o atendimento aos afetados, segundo a Proteção Civil do país.

A OCHA destacou a gravidade do ocorrido numa altura em que a temporada de furacões - sempre ativa no Mar do Caribe - ainda nem começou e quando o Haiti enfrenta uma crise humanitária agravada por um surto de cólera.

Do Plano de Resposta Humanitária elaborado pelo OCHA para atender a população haitiana, estimado em 720 milhões de dólares, apenas um quinto foi arrecadado até agora.

Mas, além disso, a fragilidade política do país, com áreas que fogem da autoridade do governo e estão praticamente sob o controlo de gangues, impede que a ajuda chegue a muitas províncias por falta de segurança.