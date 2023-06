Dolores Aveiro assiste ao concerto de Tony Carreira

Dolores Aveiro está a assistir ao concerto de Tony Carreira, que está a decorrer na Praça do Povo, no Funchal, no âmbito do Festival ‘Bom para a Madeira’.

Milhares de pessoas recebem com euforia Tony Carreira O concerto de Tony Carreira já começou e provocou o delírio a milhares de pessoas que se encontram na Praça do Povo, no Funchal.

Recentemente em entrevista do DIÁRIO, o cantor admitiu que a mãe de Ronaldo poderia estar entre a plateia, já que têm uma amizade que dura há anos.

Dolores Aveiro está acompanhada pela filha, Elma Aveiro.