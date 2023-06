Escolas encerradas na ilha da Madeira esta terça-feira devido ao mau tempo

As escolas da ilha da Madeira vão estar encerradas no dia de amanhã, acabou de anunciar Jorge Carvalho.

O secretário regional de Educação justificou a decisão com o facto de estar previso um "período crítico" entre as 6 e as 9 horas da manhã, período em que muitos encarregados de educação estão a caminho das escolas para deixar os seus filhos.

O encerramento aplica-se a todas as escolas da ilha da Madeira e a todos os níveis de ensino. A tutela não se responsabiliza por justificações para os pais que não tenham com quem deixar as crianças, apontando que "todos nós temos situações imponderáveis" que impedem qualquer pessoa de se apresentar no trabalho.

Em causa estão cerca de 40 mil alunos que vão ficar em casa no dia de amanhã, voltando tudo à normalidade na próxima quarta-feira. "A segurança desta massa humana", que inclui também 6 mil professores e outros 4 mil funcionários foi o que mais pesou na decisão de encerramento, apontou Jorge Carvalho.

Para amanhã estava marcada a prova de aferição de História e Geografia, para os alunos do 5º ano, que não será realizada.

Há aulas esta terça-feira na ilha do Porto Santo.