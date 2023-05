"Partos normais passam a ser feitos só por enfermeiros" é das principais notícias dos jornais desta sexta-feira

Bom dia. Mais uma sexta-feira 'gorda' com os jornais semanários a completar o rol de opções noticiosas nacionais, dos generalistas aos especializados, não faltam notícias de relevo. Entre s quais, aquele que está no título.

No semanário Expresso:

- "Sete anos em cada 10 podem ser de seca"

- "'Estamos num momento difícil, mas perder seria o fim da Rússia'. Numa rara entrevista, o filósofo Aleksandr Dugin, cujas teses antiocidentais inspiram Putin, defende a invasão da Ucrânia, mas reconhece que não está a correr como planeado"

- "O que falta esclarecer sobre a casa de Luís Montenegro"

- "MP quer perícia psiquiátrica a Salgado"

- "Marcelo vai ser testemunha do primeiro-ministro contra Carlos Costa"

- "Crise política. O relato da PSP da noite violenta no Ministério de Galamba"

- "Yuval Noah Harari [historiador]. 'Inteligência artificial é uma ameaça à civilização'"

- "A histeria à volta dos Coldplay em Coimbra"

- "Erdogan treme nas sondagens na Turquia"

- "Metade das crianças vai de carro para a escola"

- "Segurança reforçada em Fátima"

- "CIP apresenta pacote de medidas"

- "Mudança no CCB. O Governo nomeou Rita Nabeiro e Djaimilia Pereira de Almeida para o Conselho Diretivo do Centro Cultural de Belém, substituindo Pedro Mexia e Celeste Hagatong, que pediram para sair"

No semanário Nascer do Sol:

- "Marcelo empurra Costa para a Europa"

- "Críticas de Assis e Seguro animam bastidores do PS. E fala-se de remodelação"

- "Luís Aguiar-Conraria [economista]. 'Galamba tentou enganar-nos. Se tivesse sido honesto desde o início, não teria tido os problemas que tem'"

- "Nova diretora. Alexandra Reis vai para a Barraqueiro"

- "Santa Casa. João Correia administrador aos 78 anos"

- "Autarcas. PSD esquece-se de Carreiras e chama Isaltino e Moreira"

- "Stephen Smith. 'Os académicos não gostam de ser explorados pelas editoras'"

- "Brinquedos do antigamente. Viagem ao país da infância"

No Correio da Manhã:

- "Lei do tabaco ameaça milhares de cafés. Governo ataca pequenos negócios com legislação que limita venda de cigarros"

- "PJ caça assassinos. Pianista torturado e morto por 30 mil euros"

- "Médico ortopedista viola pacientes em consultas no hospital"

- "Interessados na TAP. Amigo de Costa assediado para privatização"

- "Perda de poder de compra. Inflação engole aumentos salariais dos trabalhadores"

- "Critérios diferentes. Ex-adjunto de Galamba usado na RTP contra gestão"

- "Relatório. Crimes e mortes na estrada disparam"

- "Armadilha. Professores desistem de novo concurso"

- "Jogo decisivo. Vitória do Benfica no Algarve prepara festa para Alvalade"

- "Mercado. Sporting proíbe conversas com Ugarte"

No Público:

- "Número de crianças com seis anos no pré-escolar mais do que duplicou"

- "Mal Viver/Viver Mal. João Canijo e Leonor Teles dão-nos uma obra-prima"

- "1 ano de azul. Erosão - Há praias em Portugal que encolheram dezenas de metros. Mas outras cresceram/ Litoral - O Algarve está preso numa dívida de areia/ Aniversário - Conferência internacional hoje no Porto: 'As Cidades Costeiras e a Crise Climática'"

- "Eleições. Kiliçdaroglu, o anti-Erdogan à beira de ganhar a Turquia"

- "Caso Galamba. Diretor do SIS contraria fiscalização das secretas"

- "Encontro. Bilderberg volta a Sintra, mas portugueses ficam à porta"

No Jornal de Notícias:

- "Partos normais passam a ser feitos só por enfermeiros"

- "Portuguesa escravizada na agricultura e filha mantida refém aguardam justiça há 11 anos"

- "Caminhos de fé. Enchente em Fátima serve de ensaio à visita de Francisco. Santuário espera avanços na beatificação de Lúcia"

- "Rali de Portugal. Bom tempo, bom público, boa corrida"

- "Liga. Benfica apenas a uma vitória do título caso vença em Portimão"

- "Penafiel. Ortopedista suspeito de violar duas pacientes no hospital"

- "Ambiente. Governo antecipa metas das energias renováveis"

- "Porto. Longas são as noites de copo na mão na Queima"

- "Palmela. Acusados de homicídio dizem que colega pediu para morrer"

No Diário de Notícias:

- "Ana Gomes. 'Governo está a fabricar populismos com a caridadezinha assistencialista'. Entrevista DN-TSF. Socialista critica a forma como Costa tem respondido à crise e precipitou a sucessão, que, acredita, será acelerada pelo calendário europeu"

- "Finanças. 96% do brilharete de Fernando Medina em 2022 veio da inflação e dos juros"

- "Lei do Tabaco. Mudança põe em risco milhares de empregos e potencia contrabando"

- "Eutanásia. Deputados impõem despenalização, PSD enviará para o TC"

- "Fátima. Santuário prepara-se para enchente de peregrinos"

- "Ambiente. Ativistas terminam greve de fome e vão ocupar Sines"

- "EUA. Fim do travão a imigrantes não anula barreiras à entrada"

No O Jornal Económico:

- "Novobanco leva Fisco ao tribunal europeu para evitar IMI das 'offshore'"

- "'Gasóleo profissional e subsídios à rodovia? Não concordo...' [presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino]"

- "Mutualista Montepio paga aos não-executivos quase três vezes mais do que a CGD"

- "Impostos. Portugueses perdem 42% do salário em impostos e contribuições sociais"

- "Fundos europeus. 157 mil milhões em 36 anos"

- "Fundação Oriente. Banco Português de Gestão com acordo de venda à Vcredit Holdings Limited"

- "Banca. CGD quase duplica lucros para 285 milhões de euros no primeiro trimestre"

- "Petróleo. 'Internacionalizar sim, mas o nosso foco é Angola', diz CEO [Edson dos Santos] da Somoil"

No Negócios:

- "Travão ibérico na energia sem efeito há três meses"

- "De Troia a Melides. O paraíso está em risco"

- "Entrevista a José Adelino Maltez [politólogo]. 'Pode haver milagres de Fátima, mas não acredito que esta legislatura chegue ao fim'"

- "Empresários dizem que lei do tabaco foi longe demais"

- "Salários na Função Pública perdem 4,6% no pós-troika"

- "Subida das taxas de juro ajuda Caixa a duplicar lucros"

- "Justiça. Alentejano José Abrantes é o novo guardião da Constituição"

No Record:

- "Benfica. Renovar custa 30 MEuro. O que exige Grimaldo para continuar de águia ao peito"

- "Lateral quer 12 MEuro como prémio de assinatura, contrato de 3 épocas, receber 3 MEuro limpos/ano (encargos do clube serão o dobro)"

- "Conheça as ideias da equipa de Pedro Proença. O Plano estratégico para os próximos 4 anos"

- "Sporting. Varandas fala de arbitragem ao lado de Rui Costa: 'Não quero que nenhum presidente possa condicionar árbitros'"

- "Todos por Pote. Plantel quer vê-lo Bota de Ouro"

- "FC Porto. O pior ataque da era Conceição"

No A Bola:

- "'Se alguém merece ser campeão é o Benfica!', Pacheco antigo craque da Luz abre o coração"

- "Sporting. 'Que nenhum presidente possa condicionar os árbitros', Frederico Varandas defende reforma profunda; quer arbitragem fora da alçada das Federações"

- "FC Porto. Dragão quer meter a sétima"

E no O Jogo:

- "Muralha do dragão. Trinta jogos sem golos sofridos numa época já recorde do consulado de Conceição no comando do FC Porto"

- "Rali de Portugal. Impacto económico chega aos 153 milhões"

- "Benfica. 'Obrigação de ganhar ao Portimonense', António Pacheco, ex-jogador dos dois clubes, aborda duelo de amanhã"

- "Sporting. Varandas reclama arbitragem fora da FPF"

- "V. Guimarães. Renovação de Bruno Varela alinhavada"

- "Liga Europa. José Mourinho a meio caminho de nova final"