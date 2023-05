Escolhidas as dez últimas canções para a final da Eurovisão

As canções de Albânia, Arménia, Austrália, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslovénia, Estónia, Lituânia e Polónia são as últimas dez finalistas escolhidas para a final do 67.º Eurovisão da Canção, que acontece no sábado em Liverpool, no Reino Unido.

Na segunda semifinal, realizada hoje à noite e transmitida em direto em Portugal pela RTP Play, competiam 16 canções, por dez lugares, tendo ficado fora da final as candidatas pela Dinamarca, Geórgia, Grécia, Islândia, Roménia e São Marino.

Portugal foi selecionado na primeira semifinal, na passada terça-feira, com "Ai Coração", de Mimicat, a par de temas da Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas à final só chegam 26: os dez escolhidos hoje, os dez que foram selecionados na terça-feira, na primeira semifinal, os chamados 'Big Five' (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e a Ucrânia, por ter vencido no ano passado.

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso, os três favoritos a vencerem este ano o concurso são a Suécia, a Finlândia e a Ucrânia.

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção, com "Stefania" da Kalush Orchestra. Por isso, deveria acolher este ano o concurso, mas a guerra que assola o país, acabou por levar a organização a decidir que seria o Reino Unido, segundo classificado, o país anfitrião.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular. O país, que tinha sido invadido pela Rússia meses antes, obteve um total de 631 votos, 439 deles dados pelo voto do público.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com "Saudade, saudade", de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso.

A final do Festival Eurovisão da Canção será exibida em direto na RTP1 às 20:00 de Lisboa.