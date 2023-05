Costa manter Galamba no Governo é a notícia em destaque na imprensa

Bom dia. A notícia de ontem à noite de que, apesar do pedido de demissão, o primeiro-ministro não aceitou e decidiu manter o ministro João Galamba, e todo o contexto que envolve o Presidente da República, não podia deixar de estar nas capas do jornais nacionais, com todos, excepto os desportivos, a fazerem grande destaque disso.

No Correio da manhã:

- "Crise política com escândalo da TAP. Confronto total. António Costa desafia Marcelo e segura Galamba"

- "MP diz que 'Salgado comprou funcionários do BES'"

- "Inspeção no terreno. 39 escolas fazem batota nas notas"

- "Contas do Estado. Dívida cresce 74 milhões por dia"

- "Schmidt aposta no meio-campo"

- "Poupança. Portugueses trocam depósitos por certificados de aforro"

- "500 mil euros. Jacques Rodrigues já pagou caução"

- "Desde dezembro. Exército russo sofre 100 mil baixas"

- "Amorim apanhado a acelerar na A1. Porsche seguia a 159 km/h"

No Público:

- "Crise no Governo: João Galamba fica como prova do conflito aberto entre Costa e Marcelo"

- "Conselho de Ética admite que bebé tenha três pais na gestação de substituição"

- "Investimentos na ferrovia valem dez mil milhões de euros"

- "Arte contemporânea: Coleção BPP já está em exibição no Museu de Serralves"

- "Pensões: Fundo privado de políticos europeus vai falir até 2025"

- "Educação: Diferença entre alunos pobres e média nacional mais curta"

No Jornal de Notícias:

- "Costa desafia Marcelo e segura Galamba"

- "Igreja só paga indemnizações a vítimas de abusos se for obrigada"

- "Escolas: Sanções agravadas para inflação de notas"

- "Clima: Seca atinge 89% do território e espera-se maio quente"

- "Porto: Coleção do banco de Rendeiro em Serralves"

- "Futebol: Braga sai a ganhar ao Benfica de Schmidt"

- "Caso BES: MP insiste que Salgado comprou 'lealdades'"

No Diário de Notícias:

- "'Lamento desiludir, o ministro fica': Galambagate provoca rutura entre Costa e Marcelo"

- "Serralves: Valiosa coleção de arte do Banco Privado Português encontra casa"

- "Susana Baca: 'O Peru multicultural está na música como na gastronomia'"

- "Banco de Portugal: Dívida pública interrompe dois anos de descida"

- "Carta aberta: Nuno Melo explica o que separa o CDS de IL e Chega em novo espaço de opinião"

- "Educação: Ministério quer punir escolas privadas que inflacionam notas"

- "Candidato Nélson Silva: 'PAN não pode ficar refém do que outros querem ou não fazer'"

- "Banca: Crédito à habitação abranda e tendência vai manter-se"

- "Ucrânia: UE aposta no fabrico de munições. Santos Silva visita Zelensky em Kiev"

- "Volta a Itália: João Almeida é o único português no Giro. Diz que a prova é 'dura', mas 'desistir não é opção'"

No Negócios:

- "Costa salva Galamba e abre guerra com Marcelo"

- "Chineses já recuperaram 80% do investimento feito na EDP"

- "Caso TAP: Alexandra Reis ainda não sabe quanto tem de devolver"

- "Aquisição: JP Morgan mais forte com First Republic"

- "Nova plataforma vai permitir criar 'online' sociedades anónimas"

- "Secil procura cimentos dos próximos 100 anos"

- "Gian Luca Erbacci, presidente da Alstom Europa: 'Os nossos comboios serão 100% fabricados no país'"

No Tal&Qual:

- "A nova vida de Pedro Nuno. Fora da ribalta, o ex-ministro prepara o contra-ataque"

- "Rio pensa em Belém"

- "Guterres e Isabel Soares escrevem sobre 100 anos de Salgado Zenha"

No Record:

- "Tottenham vai falar com Amorim. Treinador faz parte da lista restrita e clube quer explicar projeto"

- "Benfica. Kerkez custa 10 MEuro"

- "FC Porto. 'Grato para toda a vida', Pepe e os 250 jogos pelos dragões"

- "Ronaldo é o mais bem pago do mundo"

- "França. PSG suspende Messi"

No O Jogo:

- "FC Porto. Toni quer a desforra. Sacrificado frente ao Boavista por expulsão de Marcano, volta ao onze na Taça com o Famalicão"

- "FC Porto. Pepe tenta engatar a quinta"

- "Benfica. Um ataque de nervos. João Mário, Gonçalo Ramos e David Neres atravessam pior seca da época"

- "Braga. 'Niakaté vai à Luz mostrar solidez', Rebocho jogou com o francês no Guingamp e aponta-o como trunfo"

- "Sporting. Inácio de novo sondado"

- "V. Guimarães amarrado"

E no A Bola:

- "'Se ganhar não tenho dúvidas, Benfica será campeão!', Quim divide coração entre Luz e Braga"

- "Sporting. Daniel Bragança vai ser 'reforço' de luxo"

- "FC Porto. Renovação de Taremi ainda em banho-maria"

- "'Kerkez é lateral muito ofensivo', quem o diz é João janeiro, treinador português que conhece bem o jogador húngaro do Az Alkmaar"

- "Ciclismo. Joni Brandão suspenso por 6 anos"