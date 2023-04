Pelo menos um morto e dois desaparecidos em naufrágio no Brasil

Pelo menos uma pessoa morreu, duas estão desaparecidas e nove foram resgatadas com vida, na sequência de um naufrágio que ocorreu durante a madrugada de hoje no litoral de São Paulo, no Brasil, informaram fontes oficiais.

De acordo com os bombeiros de São Paulo, continuam a ser levados a cabo esforços, na cidade de Bertioga, para tentar resgatar as duas pessoas que se encontram desaparecidas, contando para tal com o apoio de um helicóptero, lanchas e 'jet-skis'.

A vítima mortal é um homem de 68 anos, enquanto os desaparecidos são um casal de 64 e 65 anos.

Quatro das vítimas resgatadas com vida foram levadas para um hospital da cidade, mantendo-se três delas em observações, enquanto a outra já recebeu alta hospitalar.

"Uma das pessoas disse ter visto o pai a afogar-se. As equipas de resgate dos bombeiros relatam ter encontrado vários destroços da embarcação nas imediações da zona do acidente", informou em comunicado o Corpo de Bombeiros Marítimo.

Segundo a equipa de resgate, o acidente terá sido provocado por "uma onda de grandes proporções, que atingiu a embarcação em alto mar", num momento em que os passageiros "não usavam coletes salva- vidas".

Outros testemunhos dão conta que o barco de pesca saiu da cidade marítima de Ubatuba com turistas, entre os quais mulheres, idosos e crianças, tendo naufragado por causa de uma onda gigante quando já estava a regressar, a cerca de um quilómetro do município vizinho de Bertioga.

Algumas das vítimas conseguiram nadar até à costa, enquanto outras, que não usavam coletes salva-vidas, agarraram-se a arcas de bebidas portáteis que estavam a flutuar.