Venezuela e Brasil procuram desenvolver cooperação e trocas bilaterais

As autoridades venezuelanas e brasileiras debateram, em Caracas, o desenvolvimento da cooperação e das trocas em várias áreas, num momento em que os dois países apostam num reforço das relações bilaterais.

"A relação com o Brasil esteve adormecida durante vários anos, depois da chegada de um Presidente que ignorou as relações com os países vizinhos. Agora estamos num novo momento da diplomacia e ambos os chefes de Estado [Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva] deram prioridade" a este relacionamento, disse o vice-ministro para a América Latina venezuelano, Rander Peña Ramírez, no final do encontro com o encarregado de negócios brasileiro, Flávio Maceira.

"Ambos os países elaboraram uma agenda intensa de reuniões e intercâmbios para atualizar as questões que compõem o mapa da cooperação" bilateral, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela.

O documento indicou que o chefe da diplomacia venezuelano, Yván Gil, e o homólogo brasileiro, Mauro Vieira, debateram questões bilaterais, em reuniões à margem da 28.ª Cimeira Ibero-Americana, realizada na República Dominicana, em março, e antes, na 7.ª Cimeira da Comunidade dos Estados da América Latina e Caraíbas (CELAC), na Argentina.

Na passada semana, Rander Peña Ramírez manteve uma reunião de trabalho com a embaixadora do Brasil para a América Latina e as Caraíbas, Gisela Padoban, durante a qual "se avançou na rota de trabalho e cooperação".

"Estão a chegar boas notícias para os povos da Venezuela e do Brasil. Tenho a certeza de que vamos aumentar as trocas comerciais, agrícolas, culturais e políticas entre ambos os países", afirmou o responsável venezuelano no final do encontro.

A Venezuela e o Brasil restabeleceram as relações diplomáticas em janeiro deste ano, depois da posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil.