Vídeo ilustra a 'aterragem pesada' na Madeira que a SATA está a averiguar

O Airbus A321 Neo LR da companhia aérea Azores Airlines, oriundo dos Estados Unidos de América (JFK), sofreu ontem uma aterragem mais abrupta do que o normal no Aeroporto da Madeira, o que levou o comandante da aeronave a avisar a companhia aérea de um possível 'hard landing' (aterragem pesada).

Mais pormenores sobre esta situação que motivou uma investigação e inspecção da SATA podem ser conhecidos na edição impressa hoje do DIÁRIO, que também conta com a explicação do comandante Timóteo Costa, que detém o recorde de maior número de aterragens no Aeroporto da Madeira.