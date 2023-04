Imponente MSC Seashore deixa Porto do Funchal após escala de 10 horas

A MSC Cruzeiros realizou esta quarta-feira, 5 de Abril, o Evento de Escala Inaugural do MSC Seashore no Terminal de Cruzeiros do Funchal. O evento iniciou-se com um almoço a bordo, seguido de uma conferência de imprensa e cerimónia de boas-vindas, marcada pela habitual troca de placas comemorativas entre o comandante do navio e as entidades regionais.

Após uma escala de 10 horas no Porto do Funchal, o navio segue viagem rumo ao Porto de Valência, com 4.294 passageiros e 1.606 tripulantes embarcados.

O MSC Seashore é o primeiro navio Seaside EVO, uma evolução da classe Seaside que une os navios irmãos MSC Seaside e MSC Seaview, inaugurados em 2017 e 2018, respectivamente. A classe de navios é conhecida pelas suas características de design inovadores e charmosos e foi concebida para ligar os passageiros ao mar. O MSC Seashore oferece uma série de novos recursos, locais e experiências para os passageiros, já que 65% das áreas públicas foram reinventadas para levar a experiência do passageiro a um nível totalmente novo. O navio oferece 13.000 metros quadrados de espaço ao ar livre, com uma grande variedade de bares e restaurantes ao ar livre, piscinas e áreas de deck para relaxar e apanhar sol, bem como diferentes pontos de observação ao redor do navio para contemplar as vistas do mar.

O navio dispõem de 18 bares e longes, incluindo 12 interiores e seis espaços exteriores, cinco restaurantes de especialidade e quatro restaurantes principais.

O MSC Seashore apresenta tecnologias e equipamentos ambientais de última geração que minimizarão o seu impacto no meio ambiente. A embarcação está equipada com sistemas de limpeza de gases de escape híbridos (EGCS) e sistemas de redução catalítica selectiva (SCR) inovadores, alcançando uma redução de 98% das emissões de óxido de enxofre (SOx) e reduzindo as emissões de óxido de nitrogénio (NOx) em 90%. O sistema de tratamento de águas residuais foi concebido de acordo com a Resolução MEPC 227 (64) da Organização Marítima Internacional e atinge padrões de purificação mais elevados do que a maioria das instalações de tratamento de águas residuais em terra.

Principais características do MSC Seashore:

• Comprimento/largura/altura:339/41m/76m

• Arqueação bruta: 170,400 TNG

• Passageiros: 5.877 (capacidade máxima para viagens internacionais curtas)

• Camarotes: 2.270

• Tripulação: 1.648

• Velocidade máxima: cerca de 22.4 nós

• Navio emblemática da frota global da MSC Cruzeiros

• 19.º navio de cruzeiros a juntar-se à frota da MSC Cruzeiros

