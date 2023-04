MSC cruzeiros vai continuar a apostar na sustentabilidade dos navios

A MSC cruzeiros vai apostar até 2030 na expansão da frota de navios mais modernos e amigos do ambiente, assumiu hoje o compromisso o director comercial da MSC Cruzeiros, Pedro Vasco.

No âmbito na escala inaugural do MSC Seashore no Porto do Funchal, o responsável aponto que o objectivo da MSC é de até 2050 atingir 0% de emissões de gases com efeito de estufa.

Apesar de os “últimos anos bastantes desafiantes”, a companhia continua a inaugurar embarcações de cruzeiros em linha com a política verde de proteção do meio ambiente, apostando em energias renováveis.