MSC disponível para alargar operação na Madeira

A companhia de cruzeiros MSC, através do director comercial, Pedro Vasco, demonstrou interesse em estender a operação na Região Autónoma da Madeira para o Verão, apontando, contudo, que o Porto de Lisboa está à distância de um voo.

Em declarações à comunicação social da Região à margem na escala inaugural do MSC Seashore, o responsável apontou que a companhia actua no Porto do Funchal há alguns anos na época alta (de Outubro a Maio) e que "gostaria muito de estender essa operação para outros períodos do ano, nomeadamente para o Verão". Ainda assim, Pedro Vasco lembrou que o Porto de Lisboa, - onde a MSC tem vindo a reforçar as operações durante o Verão -, tem recebido "imensos clientes residentes na ilha da Madeira", que através de "um pequeno voo do Funchal para Lisboa" realizam os cruzeiros com partida da capital portuguesa.

Lisboa, como descreve, permite captar um mercado "mais abrangente devido à sua localização", pelo que nos últimos dois anos viu as suas operações reforçadas.

A ilha da Madeira é um ponto estratégico e extremamente importante para os itinerários da MSC. Estamos sempre atentos ao futuro e às oportunidades que possam surgir, cada vez vamos ter mais navios na frota. Pedro Vasco, director comercial da MSC

Em 2023, os passageiros da Madeira poderão embarcar no MSC Divina para duas partidas de 11 noites, uma a 31 de Outubro e outra a 11 de Novembro. Com partida e chegada no Funchal, o navio fará escalas em Málaga, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife (Espanha), Marselha (França), Génova (Itália) e Casablanca (Marrocos).

Haverá ainda a possibilidade de fazer o embarque no MSC Divina na cidade do Funchal e desembarcar em Génova, passando por Málaga e Marselha durante cinco noites a partir de 22 de Novembro.