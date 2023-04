Maioria dos passageiros a embarcar no MSC Seashore é madeirense

A maioria dos 361 passageiros que embarcam esta quarta-feira, 5 de Abril, no navio de cruzeiro MSC Seashore é residente na ilha da Madeira, revelou o director comercial da companhia, Pedro Vasco.

Esta é a primeira vez que o navio da MSC Cruzeiros Seashore faz escala no Porto do Funchal, na ilha da Madeira. A embarcação, proveniente de Espanha, atracou na capital madeirense pelas 10h30, a bordo trazia 4.108 e 1.606 tripulantes.

No Porto do Funchal foi realizado um pequeno turnaround, com o desembarque de 182 turistas e com o embarque de 361 passageiros. O navio ruma para Valência pelas 20 horas de hoje.

O navio realiza um cruzeiro de sete dias e seis noites, que teve início em Santos, no Brasil, e que passa por Portugal, Espanha, França e Itália, onde termina o cruzeiro na cidade de Génova.

No Verão 2023, o MSC Seashore realizará partidas e chegadas em Valência (Espanha) e fará escalas em Civitavecchia, Génova e Palermo (Itália), Ibiza (Espanha), Marselha (França). Os passageiros têm a possibilidade de embarque em Marselha, Génova e Civitavecchia. O cruzeiro terá a duração de sete noites.

Principais características do MSC Seashore:

• Comprimento/largura/altura:339/41m/76m

• Arqueação bruta: 170,400 TNG

• Passageiros: 5.877 (capacidade máxima para viagens internacionais curtas)

• Camarotes: 2.270

• Tripulação: 1.648

• Velocidade máxima: cerca de 22.4 nós

• Navio emblemática da frota global da MSC Cruzeiros

• 19.º navio de cruzeiros a juntar-se à frota da MSC Cruzeiros