O navio de cruzeiros da MSC Seashore, que hoje inaugura a escala no Porto do Funchal, conta com 65% de espaços públicos e oferece entretenimento 24 horas por dia.

A embarcação foi alvo de uma intervenção que permitiu dotar os seus 339 metros de comprimento com 11 salas de jantar, 20 bares, 2.270 camarotes, - incluindo a maior Yacht Club -, cinco piscinas e 15 banheiras de hidromassagem e ainda um Aurea Spa completo.