Lisboa disponível para receber autarcas da Madeira

O ministro da Administração Interna mostrou disponibilidade para receber os diferentes autarcas da Madeira, a exemplo do que aconteceu com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, para analisar questões relacionadas com eventuais contratos locais de segurança.

“Naturalmente, se outros autarcas quiserem ter o mesmo tratamento, devem pedir uma audiência para poderem trabalhar posteriormente em soluções integradas do ponto de vista de segurança”, expressou à chegada ao Palácio de São Lourenço local haverá um almoço oferecido pelo Representante da República.

Neste almoço participam, além de José Luís Carneiro e de Ireneu Barreto, os dois secretários regionais, Pedro Ramos e Pedro Fino, o presidente da Assembleia Legislativa e ainda a presidente da Câmara Municipal do Funchal, entidades que chegaram pouco antes do ministro que esteve na segunda edição do SIRESP Boot Camp.

A propósito, José Luís Carneiro afirmou que o principal objectivo é o desenvolvimento de competências, a discussão de conceitos e temas de interesse para a comunidade SIRESP, tendo em vista quer a sua demonstração e aplicação prática como a sua validação operacional.

Esta segunda edição do SIRESP Bootcamp vai permitir testar configurações e funcionar como fase piloto da migração dos serviços na fase de transição entre os actuais e os novos fornecedores da rede SIRESP.

Na base desta mudança está o concurso público internacional para a prestação de serviços de operação e manutenção do SIRESP

SIRESP - O que é?

Trata-se de uma rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, que responde às necessidades dos mais de 40 mil utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas o que permite incrementar os níveis de confiança, segurança e de bem-estar das populações.

Fundada em 2005 como uma empresa privada é, desde 1 de dezembro de 2019 está sob a alçada do MAI-Ministério da Administração interna, competindo à SGAI-Secretaria Geral da Administração interna o acompanhamento da rede SIRESP, a quem cabe igualmente, assegurar o apoio técnico ao utilizador, nomeadamente através da implementação de um centro de contacto que garanta um atendimento permanente e continuo às entidades utilizadoras para resposta a eventuais dificuldades e solicitações.