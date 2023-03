Operações da PSP Madeira aumentaram mais de 80% comparativamente a 2018

O número de operações policiais realizado pela PSP Madeira em 2022 aumentou em "mais de 80%" comparativamente ao número de acções realizadas no ano de 2018. Dado revelado esta tarde pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, à margem da visita à Gare Marítima da Madeira, no Porto do Funchal.

O governante sublinhou o crescimento muito significativo de operações realizadas pela PSP Madeira, uma vez que esse aumento no Continente fica-se pelos 30%.

José Luís Carneiro segue agora para o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, para a derradeira visita deste dia muito preenchido na Região.