"Via Expresso aos Canhas é importante mas temos de garantir financiamento"

A Via Expresso entre a Ponta do Sol aos Canhas não está no fundo da gaveta do Governo Regional, muito menos está esquecida pelo secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, disse esta tarde à margem da visita que o governante efectuou à requalificação do troço rodoviário entre os Salões ao Barreiro, num acesso em que muitos turistas escolhem para chegar ao Paul da Serra.

Ladeado pelo presidente da Junta de Freguesia e com Rui Marques, antigo presidente da edilidade a ouvir a resposta, Pedro Fino afirmou que antes de avançar para a concretização da empreitada é necessário garantir fundos comunitários.

“Acho que é uma obra importante, é uma obra que iremos trabalhar para que se concretize, mas temos de garantir as formas de financiamento para assumir esse compromisso”, observou quando questionado pelo DIÁRIO.

Para já os técnicos continuam a trabalhar em diferentes alternativas de modo a baixar os custos que pode atingir facilmente os 40 milhões de euros que por isso ainda não está calendarizada.

O que sabe é que a obra que Pedro Fino visitou hoje ficará concluída em "Junho ou Julho" e que custará "4,7 milhões de euros".