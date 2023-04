Protecção Civil intensifica formação na área dos incêndios rurais

O Serviço Regional de Protecção Civil, no âmbito do processo de implementação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da Região Autónoma da Madeira (DECIR-RAM) (Link1), materializado, subsequentemente, pelo Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais 2023 (POCIR2023), procedeu recentemente ao recrutamento de mais 5 Formadores Externos, que irão integrar a bolsa de formadores interna da Divisão de Formação, já de si constituída por 4 operacionais do Comando Regional de Operações de Socorro.

Especificamente, é pretendido intensificar e reforçar o número de sessões formativas, no âmbito do programa supramencionado, prevendo-se a realização de 17 cursos, entre os meses de abril e maio, com o objectivo de habilitar e capacitar o efectivo adstrito ao Dispositivo, cerca de 300 operacionais, com conhecimentos considerados adequados e/ou necessários à integração nas diferentes equipas. Estes cursos, que passam a ter uma validade de 3 anos, realizar-se-ão nas instalações do SRPC, IP-RAM e nos Quarteis dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, possibilitando o cumprimento de uma política de descentralização sistemática dos processos formativos, contribuindo, subsequentemente, para a diminuição dos custos associados ao Corpo de Bombeiros e para uma maior comodidade e conforto dos operacionais.

Esta política decorre de um processo de reestruturação do dispositivo operacional de combate a incêndios rurais, que determinou, para além da operacionalização através do POCIR2023, o reforço significativo das comparticipações financeiras às entidades detentoras de Corpos de Bombeiros, assim como dos operacionais adstritos, conforme previsto na Diretiva Financeira (Link2) associada. No presente ano, este instrumento [POCIR2023] vigorará entre o dia 1 de Janeiro e 31 de Dezembro, com o reforço do efectivo durante o período crítico (entre 1 de Junho e 30 de Novembro), e tem como principal finalidade, garantir a coordenação e a intervenção dos diversos agentes de proteção civil intervenientes no combate aos incêndios rurais, nomeadamente: os Corpos de Bombeiros, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, a Guarda Nacional Republicana – UEPS, assim como as Forças Armadas - Exército, contando, de igual forma, com outros organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente e da floresta contra incêndios.