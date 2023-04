Madeira destaca-se no Prémio Cinco Estrelas Regiões 2023 arrecadando 11 galardões

A Madeira destacou-se na 6.ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões arrecadando 11 prémios em diversas categorias.

Com o objectivo de avaliar e reconhecer o que de melhor se faz de Norte a Sul de Portugal, o galardão premeia ícones regionais, como praias, aldeias e vilas, monumentos ou cozinha tradicional, além de avaliar as marcas regionais e premiar as que se distinguem pela sua qualidade.

Para chegar às marcas vencedoras, estiveram envolvidos 436.000 consumidores, que avaliaram mais de 900 marcas, , através da metodologia do Prémio Cinco Estrelas. Destas, 116 conseguiram provar a sua excelência e conquistar o prémio.

Conheça os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões na Madeira:

Artesanato: Bordados da Madeira

Doçaria Regional: Bolo de Mel

Festas, Feiras e Romarias: Festa da Flor

Praias: Praia de Porto Santo

Reservas / Paisagens / Barragens: Paul da Serra

Cozinha de Fusão - Peixe e Marisco: Ákua

Lojas de Produtos Naturais: Bioforma

Centros Comerciais: Forum Madeira

Cozinha de Fusão – Carne: Kampo

Clínicas Médicas: Madeira Medical Center

Infantários: O Principezinho