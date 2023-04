Avaria deixa cerca de 11 mil clientes sem luz no norte de Moçambique

Cerca de 11 mil clientes da Eletricidade de Moçambique (EDM) estão sem luz desde terça-feira nas províncias de Cabo Delgado e de Nampula, norte do país, devido a uma avaria numa subestação, anunciou hoje em comunicado a elétrica pública moçambicana.

A EDM avança que a avaria aconteceu num transformador da subestação de Metoro, no distrito de Ancuabe, província de Cabo Delgado.

Na sequência do incidente, foram afetados clientes domésticos dos distritos de Montepuez e Chiúre, em Cabo Delgado, e de Eráti, na província de Nampula.

"Equipas técnicas encontram-se no terreno a trabalhar para reparar a avaria, visando o restabelecimento do fornecimento normal de energia elétrica às zonas afetadas, o mais breve possível", refere-se no comunicado.