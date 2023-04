Três apostadores - dois no estrangeiro e um em Portugal - arrecadaram o 2.º prémio do Euromilhões, no valor de 264.328,74 euros, no sorteio n.º 027/2023, desta terça-feira, 4 de Abril. Para o próximo sorteio do Euromilhões está previsto um jackpot de 54 milhões de euros.

Consulte aqui os resultados: