Hugo Viana e segurança do Benfica multados após 'confusão' no dérbi

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, e o segurança Paulo Magalhães, do Benfica, foram hoje multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após confrontos no dérbi de janeiro.

Após o empate 2-2, em 15 de janeiro, a contar para a I Liga, o diretor e o segurança envolveram-se em confrontos, sendo ambos agora condenados a pagar multas pelos ocorridos, após a conclusão do processo disciplinar 53-22/23, instaurado pelo CD da FPF.

Hugo Viana terá de pagar 2.040 euros, enquanto Paulo Magalhães responde pela infração com 306 euros de sanção pecuniária, com o acórdão a remeter para artigos do Regulamento de Disciplina da Liga que dizem respeito a deveres e obrigações gerais dos agentes desportivos.