JSD atenta à captação de investimento estrangeiro em tecnologia

A Comissão Política da JSD/Madeira reuniu esta manhã com a Invest Madeira tendo como ordem de trabalhos a captação de investimento e a fixação de novas oportunidades de negócio para os mais jovens. O vice-presidente da JSD/M, António Gonçalves, começou por destacar que “face às suas particularidades e distância relativa aos principais mercados, que aumenta não só custos de transporte e atrasa a disponibilidade de bens e serviços, existe, na Região Autónoma da Madeira, uma maior exigência no planeamento estratégico e a colaboração de empresas, instituições, governo, e comunidade internacional de modo a alcançarmos um desenvolvimento sustentável e inclusivo”.

Para o jovem dirigente laranja “organizações como a Invest Maderia têm um papel fundamental na consumação da ação política e na atração de investimento, criando empregos, gerando valor para a sociedade, com melhor qualidade de vida e prospeções de futuro para todos os Madeirenses e Porto-santenses”, uma vez que pode, através da sua ação, contribuir para a diversificação da Economia e alargar as oportunidades de negócio.

“Investimentos em infraestrutura, tecnologia e capital humano, juntamente com políticas públicas que promovam a inclusão social e igualdade de oportunidades, serão fundamentais para garantir o futuro.”, referiu ainda António Gonçalves para quem a globalização “deve ser encarada como um catalisador e oportunidade para a inovação, criação de empresas e a diversificação económica, fazendo da Madeira um espaço mais cosmopolita e conectado ao que se faz no resto do mundo”.

Da reunião de trabalhos, o jovem dirigente destacou a importância da instituição visitada, pois no plano institucional, tem tido como missão a aproximação dos empresários madeirenses aos grandes certames internacionais nas mais diferentes áreas. “O papel diferenciador da Invest Madeira como promotor do tecido empresarial regional tem permitido captar investimento estrangeiro a ser aplicado e desenvolvido na Região”.

Para António Gonçalves a aposta deve centrar-se “na criação de sinergias que permitam a captação, desenvolvimento e exportação daquilo que é regionalmente produzido, mas cuja pertinência e procura tenha um âmbito internacional, uma vez que “numa região em que o turismo tem um enorme peso no PIB, a economia digital, os jovens, e mais especificamente, o seu desenvolvimento, podem muito bem ser os fatores determinantes e impulsionadores do crescimento económico da Região Autónoma da Madeira nos próximos anos”, conclui o jovem dirigente da JSD.