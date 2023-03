'Retratos Contados' de Ruy de Carvalho

Ruy de Carvalho, mais conhecido pelo avô dos Portugueses, esteve juntamente com o curador Nélson Mateus da exposição 'Retratos Contados', na Torre do Capitão - Núcleo Museológico de Santo Amaro, durante esta tarde.

O projecto contou com a presença de José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil, que foi em representação de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional.

A exposição retrata a vida do actor português, mostrando um pouco do muito que é a vida e obra do actor, reunindo fotos retrospetivas da vida e obra do ator, muitas inéditas, incluindo imagens da família, do casamento, de colegas e de vários momentos, assim como alguma documentação e objectos do seu percurso profissional. São fotos que revelam momentos marcantes, desde a sua infância até aos dias de hoje, mostrando Ruy de Carvalho como nunca o vimos: como “o Homem, o Pai, o Avô, o Actor”. Ao longo das décadas nunca escondeu a sua forte ligação à Madeira uma vez que a sua falecida mulher era madeirense.

Nélson Mateus, curador do projecto 'Retratos Contados' afirma que 'trabalhar com Ruy de Carvalho, é trabalhar com o actor mais antigo no activo, é trabalhar com um homem de 96 anos, cheio de histórias para contar, tanto a nível pessoal como profissional. É único, é inesquecível. Um dia com o Ruy é como ler um livro de 600 páginas" conta.

Ruy de Carvalho conta com 81 anos de carreira profissional, e esta exposição é feita de propósito para a Madeira, uma vez que o autor deseja que esta seja a sua 'morada eterna'.

Nélson Mateus considera que as pessoas têm que ser homenageadas em vida, e foi essa a principal motivação que levou o curador desta exposição, a realizá-la.

Estes últimos quatro meses foram bastante complicados para mim, saber que ele já não poderia cá estar. E hoje vê-lo a assistir à sua própria exposição é deixar-nos sem palavras. É uma emoção muito grande vivermos este dia, efectivamente ele sente-se muito feliz em estar aqui e ser homenageado, naquela terra que quer viver eternamente." Nélson Mateus

Eu amo a Madeira, amarei a Madeira sempre, porque tenho guardado no coração uma pérola que esta ilha é, essa pérola não me deixa, e é nessa pérola que eu quero ficar." Ruy de Carvalho

Ruy de Carvalho não escondeu a emoção ao ver as inúmeras fotografias expostas, que retratam momentos importantes da sua vida e afirma ser "um dia muito feliz na minha vida"

O actor quis deixar uma mensagem a todos os jovens que o seguem desde tenra idade: "Se puderem seguir o meu exemplo sigam, dediquem o vosso trabalho àqueles que são vossos semelhantes" disse.

Esta exposição foi organizada no âmbito do projecto 'Retratos Contados' e vem à Madeira com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e Direcção Regional da Cultura.