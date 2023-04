Município de São Vicente alia-se à Semana da Interculturalidade

A partir de hoje, na vila de São Vicente, estão expostos os estendais, 'Somos pela diversidade', fruto do trabalho criativo da Casa do Povo da Boaventura; ADENORMA; Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada; Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco; CACI de São Vicente e da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade.

Esta exibição resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e a EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, Núcleo da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da Semana da Interculturalidade, com o intuito de contribuir para o aumento da consciência de todos para a importância da diversidade cultural, de construir pontes para dialogar, confiar, respeitar, compreender o outro e dissipar estereótipos negativos e preconceitos pessoais sobre diferentes grupos.

A interculturalidade, cada vez mais presente na nossa sociedade, exige um conhecimento mais aprofundado das várias culturas e diversidades que integra.

O município de São Vicente agradece a colaboração das instituições e escola pelos magníficos trabalhos que poderão ser visitados até dia 16 do presente mês.