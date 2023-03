Semana das Artes fez 'mexer' a escola secundária de São Vicente

A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, levou a cabo a Semana das Artes do Departamento de Expressões, sendo que o Grupo de Educação Física realizou duas iniciativas: o III MoveDançArte, no dia 22 de março, e o II Torneio de Voleibol Dona Lucinda Andrade (Professores vs Alunos), no dia 23 de março.

No III MoveDançArte foi dinamizada a actividade de SH’BAM, com a colaboração dos instrutores Alexandra Sousa e Fábio Leão, do Ginásio Aquagym, e participaram cerca de cinquenta alunos. Nesta actividade procurou-se dar a conhecer uma modalidade de dança diferente e inovadora, "sendo visível o entusiasmo e o empenho dos alunos durante a mesma".

No II Torneio de Voleibol Dona Lucinda Andrade (Professores vs Alunos) foram realizados doze jogos e participaram seis equipas do ensino secundário e uma de professores. Esta actividade teve a colaboração da Associação de Voleibol da Madeira. Sagraram-se vencedores do Torneio os alunos do 11.ºA, que tiveram direito a um troféu oferecido pela Empresa Dom Design. Nesta actividade "pretendeu-se dar continuidade a uma iniciativa que é de grande interesse dos alunos do ensino secundário, e que para além de promover a proximidade entre alunos e professores, também proporciona um momento de convívio inesquecível".