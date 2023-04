“Esta semana um estudante relatou que teve a sua viatura alvo de um ataque ao sair do Campus Universitário durante a noite”, dá conta a Académica da Madeira, lembrando que, já no Verão de 2022, o Reitor da Universidade da Madeira referia ter “aumentado a insegurança nas imediações” do edifício da Penteada, facto que tem sido experimentado pela comunidade académica.

De acordo com a informação veiculada na página da estrutura estudantil, um grupo de sete pessoas, encapuzadas, surpreendeu um estudante enquanto este deixava o Campus Universitário da Penteada na noite de segunda-feira, 27 de Março, por volta da meia-noite.

“O estudante retirou a sua viatura que estava parada no estacionamento próximo da cantina e iniciou a marcha pela estrada, em direção à saída do complexo. Ao passar pela zona da entrada principal da Universidade da Madeira, o grupo de encapuzados atirou objetos em direcção ao carro, parecendo tentar imobilizar a viatura à força. O automóvel sofreu ligeiros danos, contudo o estudante em causa saiu ileso da ocorrência”, pode ler-se, tendo por base o relato da vítima.

Esta queixa é mais uma que vem comprovar a “insegurança que se faz sentir no Campus da Penteada”. Recentemente, também as instalações da ARDITI, mais propriamente do ITI, foram alvo de vandalismo e roubos durante o período nocturno. Veio igualmente a público no mês passado “o assalto feito a um carro de uma estudante, onde os vidros da viatura foram quebrados, e bens pessoais roubados, por volta da hora de almoço”.

A comunidade estudantil tem manifestado a sua preocupação face a estas ocorrências e “pede intervenção de entidades competentes, de forma a salvaguardar os seus bens pessoais, a sua integridade física e psicológica e a dos espaços da sua Universidade e demais locais nas imediações”, informa a Académica da Madeira.

Qualquer tentativa, ameaça ou caso de furto, de violência ou de roubo, por exemplo, deve ser comunicada à Polícia de Segurança Pública (PSP). Através do portal Queixa Electrónica, o cidadão pode apresentar queixas de forma remota em determinados tipos de crime, cuja lista se encontra definida na Portaria n.º 1593/2007, de 17 de Dezembro.