Número de mortos na sequência de tempestades e tornados nos EUA sobe para 26

A vaga de tempestades que está atingir o centro-Sul e o Leste dos Estados Unidos, com fortes tornados, já provocou pelo menos 26 mortos, além de dezenas de outros feridos, em pelo menos oito estados norte-americanos.

Um porta-voz da agência de gestão de emergências norte-americana confirmou, hoje, à AFP, sete mortes relacionadas com os eventos climáticos no estado norte-americano de Tennessee, um dos mais afectados pelo mau tempo desde sexta-feira, que se somam às vítimas registadas nos estados do Arkansas, Mississippi e Alabama, no sul, e Indiana e Illinois, no Midwest.

Há também relatos de destruição, sendo que mais de 600 mil residências terão ficado sem energia no sábado, de acordo com o site poweroutage.us.

Prevê-se que as intempéries continuem até ao final deste domingo.