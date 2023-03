ADRAMA e ACAPORAMA aplaudem decisão do Governo Regional em adiantar verbas

A decisão do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, em adiantar as verbas atribuídas às casas do povo foi, esta sexta-feira, unanimemente elogiada pelas duas instituições que representam estas entidades: a ADRAMA e a ACAPORAMA.

Fátima Belo, vice-presidente da ACAPORAMA, e Henrique Silva recordaram a decisão tomada por Rita Andrade, sublinhando que a repartição das verbas em duas tranches, uma atribuída em Maio e outra em Julho, facilita às casas do povo a execução do seu programa de actividades.

Por seu turno, a secretária regional, Rita Andrade, recordou a importância destas instituições no apoio à população madeirense, enaltecendo a sua dedicação e empenho.

43 casas do povo e as duas associações representativas assinaram hoje, no Salão Nobre do Governo Regional, os contratos programa para o funcionamento e atividades programadas.