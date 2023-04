Dinarte Nóbrega soma segunda vitória da época na Rampa do Porto da Cruz

Dinarte Nóbrega, aos comandos do kartcross LBS Motor Club RX 01, venceu hoje a Rampa do Porto da Cruz, terceira prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2023.

O campeão em título somou o tempo de 8:08.4, somatório das suas duas melhores subidas oficiais, impondo-se por 4,5 segundos à dupla campeã da Madeira de ralis, Miguel Nunes/Roberto Castro, em Skoda Fabia Rally2 Evo, que aproveitou esta prova para testar com vista ao Rali de São Vicente, primeira prova da temporada

O pódio ficou completo com Gregório Faria, no kartcross AG AG/S, que ficou a um escasso décimo de segundo de Miguel Nunes.