Marítimo relegado para penúltimo da Liga após empate do Paços em Guimarães

Num jogo sem golos, o Paços de Ferreira foi a Guimarães empatar com o Vitória Sport Clube e, assim, arrecadar mais um ponto na classificação. O clube da 'capital do móvel' conseguiu pela primeira vez esta época ultrapassar o Marítimo e, na prática, sair da zona de despromoção directa.

Com 17 pontos, mais um que o CS Marítimo, o Paços tem também mais um jogo, pelo que, na verdade, se o clube madeirense vencer amanhã ao Boavista (recepção no Estádio do Marítimo, às 15h30) pode descolar e relegar novamente o Paços para o penúltimo lugar.

Refira-se que a equipa visitante jogou parte da segunda metade da partida reduzido a 10 elementos, após expulsão do guarda-redes Marafona, por demora e insultos ao árbitro. A segunda parte teve 10 minutos de desconto, período no qual o Paços ainda rematou à trave, embora o Vitória tivesse sido mais pressionante.

Atrás destes dois está o Santa Clara (15 pontos) que joga dentro de poucos minutos com o Sporting em Alvalade.