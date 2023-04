Milhares de pessoas manifestaram-se pela Habitação

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje nas ruas das principais cidades do país, tais como Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu, contra as condições de habitação. No final da manifestação na capital, houve confrontos com a PSP na zona do Martim Moniz.

Carga policial em Lisboa na manifestação da habitação https://t.co/KC0kAW6mGW pic.twitter.com/h868NawT6V — Tiago (@Lukaks99) April 1, 2023

Segundo o JN, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Comtelis) foi contactado, aguardando ainda esclarecimentos sobre o sucedido, nomeadamente, se há detidos.

Polícia agindo com truculência no Martim Moniz contra o povo que está se manifestando pelo direito à habitação em Portugal pic.twitter.com/cU8Btm12w5 — Hedflow (@Hedflow) April 1, 2023

Contudo, mais tarde, a TSF avançou que pelo menos duas pessoas foram detidas.

O Bloco de Esquerda foi um dos partidos que se destacou nos protestos, com a presença da líder Catarina Martins junto dos manifestantes.