PS disponibiliza acervo histórico em suporte digital no seu 50.º aniversário

O PS vai disponibilizar ao público em geral o seu acervo histórico em suporte digital, uma iniciativa que integra o programa de comemorações do 50.º aniversário deste partido, entre 19 de abril próximo e dezembro de 2024.

De acordo com o programa já apresentado pela direção do PS, as comemorações começam no dia em que este partido assinala os 50 anos da sua fundação em Bad Munstereifel, na Alemanha, em 19 de abril de 1073. Terminam em 07 de dezembro do próximo ano, dia em que se assinala o centenário do nascimento de Mário Soares, fundador e primeiro líder dos socialistas portugueses.

"As comemorações terão cinco dimensões fundamentais de natureza simbólica, ideológica, cultural, popular e territorial", afirma o secretário-geral adjunto do PS, João Torres.

A dimensão simbólica, segundo João Torres, diz respeito à projeção do aniversário do PS por via de iniciativas que reforcem a ligação imagética e formal com os militantes, simpatizantes e cidadãos em geral, "procurando vincar e projetar o caráter transformador de momentos e medidas marcantes que tiveram a chancela do PS ao longo da História".

Desta forma, através do portal do PS, será disponibilizado ao público o acervo histórico em suporte digital.

"Com este aniversário dos 50 anos PS, pretendemos criar um repositório arquivístico de interesse histórico que ficará disponível para os historiadores e para o público em geral", salientou o "número dois" da direção do PS.

Ainda nesta dimensão simbólica, será emitido um selo comemorativo, lançada uma medalha evocativa e descerrada uma placa evocativa dos 50 anos do PS.

No plano de comemorações, está também previsto que se realize um evento conjunto do PS com o SPD (Partido Social Democrata alemão) em Bad Munstereifel e será lançado um site, denominado, "Marca reformista", o qual conterá informação sobre "as principais reformas desenvolvidas pelo PS ao longo da história".

Em relação à componente ideológica das comemorações, João Torres promete que "sem qualquer tipo de dogmas" se procurará "revisitar os momentos da História do PS e narrá-los às novas gerações".

"Serão salientadas as características de internacionalismo e europeísmo do PS no campo dos seus valores e posicionamentos. Teremos realizações diversas, como uma grande conferência internacional sobre o futuro da democracia e do socialismo democrático, a qual será antecedida por um ciclo de sessões", aponta.

João Torres adianta que serão dinamizadas publicações ligadas à História do partido, "quer por parte do próprio PS, quer por parte de organizações, editoras e autores que têm procurado o partido para se associarem a estas comemorações".

Serão disponibilizados "trabalhos académicos sobre a fundação do PS e sobre o impacto transformador desta força política ao longo da sua existência" e o PS "acolherá uma conferência do Partido Socialista Europeu e reuniões da Aliança Progressista e do Conselho da Internacional Socialista", completa.

No pilar cultural, segundo o socialista, as comemorações "deverão ter a capacidade de valorizar a História, mas serem também um momento de afirmação da identidade do PS".

"A dimensão cultural terá um espaço próprio, designadamente com a inauguração de uma galeria de exposições -- a Galeria de Exposições 19 de Abril, na sede nacional do PS. A primeira exposição será sobre os cartazes da História do PS", assinala.

Serão organizadas mais duas exposições, uma com fotografias e cartoons, para vincar a interligação entre a História do PS e estes elementos gráficos. No próximo dia 19 de abril, em Lisboa, será apresentada uma peça de arte urbana e, ao longo do ano, haverá uma exposição itinerante sobre a história do PS.

"Ambicionamos que estas comemorações muito assentes na História do PS sejam também uma oportunidade para atualizar a nossa visão prospetiva de um futuro com História", acrescenta João Torres.

O conjunto de iniciativas vai ligar-se aos 50 anos do 25 de Abril de 1974.