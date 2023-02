Quase 10 mil chegaram hoje ao Funchal a bordo de dois cruzeiros

O porto do Funchal recebeu, hoje, os navios de cruzeiro 'AIDAnova' e 'Azura', que trouxeram cerca de 10 mil pessoas. O 'AIDAnova' chegou de madrugada, de Las Palmas, com 4.717 passageiros e 1.328 tripulantes. Já o 'Azura' veio de Tenerife com 2.632 passageiros e 1.138 tripulantes.

O primeiro fica na Madeira 18 horas e parte por volta das 23h00 para Tenerife, prosseguindo o cruzeiro de 7 noites que se iniciou a 22 deste mês, em Tenerife.

Já o 'Azura' está a fazer a rota das ilhas atlânticas, Madeira e Canárias, num cruzeiro de 7 noites que começou a 24 de Fevereiro também em Tenerife, com o final previsto para 3 de Março, na mesma ilha.

Esta noite, pelas 23 horas, deverá chegar o navio 'Mein Schiff 4'.