Madeira pronta para proporcionar experiências na BTL

Para além de ser espaço para promoção do destino turístico, através de conversas e experiências sensoriais, o stand da Madeira na Bolsa de Turismo da Madeira (BTL) é também um espaço de negócios e é por isso que alberga várias entidades, na maior parte, privadas, que terão mesas de trabalho e de contacto com os profissionais do sector.

Nos 504 metros quadrados do espaço oficial da Região na feira nacional que está determinada em acompanhar tendências no mercado de inovação turística, diversidade e inclusão estarão presentes a Aquabay Hotels, Bonita da Madeira, Insider Madeira, Lux Madeira, Mts Globe Madeira, Rent a Car Madeira, Windsor Travel Madeira, Aqua Natura Hotels, Dorisol Hotels, Four Views Hotels, Hotel Do Carmo, Hotel Girassol, Hotel Madeira, Intertours, Palheiro Nature Estate, Porto Santo Line, Quinta do Furão, Sidetours, Sociedade de Desenvolvimento Ponta Oeste, Travel One Madeira e Vidamar Resort Hotels.

A DMC Madeira terá espaço no stand da APAVT e com espaço próprio surgem o Pestana Hotel Group, o PortoBay Hotels & Resorts, a Savoy Signature, os hotéis Vila Baleira, com unidades no Porto Santo e no Funchal, bem como as marcas nacionais com presença na Região casos da Dom Pedro Investimentos Turísticos, Hoti Hotéis, Turim e Vila Galé. E a todos estas diversas frentes convém juntar os profissionais e entidades que surgem sem espaço próprio mas que desenvolvem contactos fundamentais para o sector.

A BTL tem sotaque madeirense em vários palcos que vão exigir fôlego e resistência para enfrentar este primeiro dia de feira.

Sem contar com as inúmeras reuniões de trabalho entre os profissionais do sector na Região e as entidades nacionais ou operadores internacionais com quem importa fortalecer relações ou estabelecer negócios, eis o que nos espera no dia de arranque:

10h45

Troca de ideias entre o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente do Pestana Hotel Group, Dionísio Pestana, no stand da Madeira.

15h00

‘Happy hour’ no stand da APAVT com o Turismo da Madeira em destaque.

15h30

O presidente do Turismo de Portugal, o madeirense Luís Araújo, protagonizará nova conversa no stand oficial da Região.

16h30

Assinatura do Protocolo entre a Agência de Promoção da Madeira e a Associação da Hotelaria de Portugal para efeitos da realização do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo. Será também anunciada a data do Congresso de 2024 na cerimónia que vai decorrer no stand da Madeira. Assinam o protocolo, do lado da AHP, Bernardo Trindade, presidente, e Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva. Pela Agência de Promoção da Madeira irão assinar o secretário regional de Turismo e Cultura e Presidente da Direção, Eduardo Jesus, e o Vice-Presidente da Direção, António Jardim Fernandes.

16h30

Conferência de imprensa de PortoBay Hotels & Resorts, com a presença de António Trindade, CEO do grupo madeirense, a que se segue a tradicional ‘Poncha Party’.

17h00

A Savoy Signature promove um cocktail de apresentação da marca e daquela que é a estratégia para o futuro.

17h30

O grupo Vila Galé, com unidade em Santa Cruz, também promove convívio na BTL, para dar a provar os vinhos Santa Vitória e Val Moreira.

19h30

A Madeira costuma fechar o primeiro dia de trabalhos na Bolsa de Turismo de Lisboa com um cocktail. Este ano não é excepção com as autoridades regionais a convidarem o ‘trade’ para um momento de celebração marcado para o restaurante ‘Doca da Marinha’.