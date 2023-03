"Todos temos uma hora de burro na vida e Sérgio Marques estava na dele"

Sérgio Gonçalves fez o primeiro conjunto de perguntas a Avelino Farinha, lembrando as afirmações do ex-deputado do PSD Sérgio Marques sobre favorecimento do Governo Regional a empresas e que o presidente do Grupo AFA teria sido responsável pelo seu afastamento do Executivo, em 2017.

Avelino Farinha comentou as afirmações do ex-deputado afirmando que "todos temos uma hora de burro na vida, acho que Sérgio Marques estava na dele".

O empresário considera que quem tem de se explicar é Sérgio Marques, com quem só reuniu uma vez, depois da tomada de posse do Governo Regional, em 2015.

Nas obras, garante, nunca viu Sérgio Marques, nem teve qualquer outro contacto. "O senhor ex-secretário não era amigo de jogar à sueca ao domingo ou ir à pesca, mas nunca houve o menor atrito, nem da minha parte nem da dele". Por isso, estranha que, passados quatro anos, Sérgio Marques tenha levantado questões que nunca apresentou aos empresários.

Sobre o afastamento do secretário, garante que não teve qualquer intervenção. "O presidente do Governo nunca me pediu opinião ou conselhos, nem pouco mais ou menos, sobre demissões e desconfio que não pede a ninguém", afirmou.

O presidente do Grupo AFA lembra que qualquer governo "depois de umas eleições que correm mal (autárquicas de 2017), ou se demite ou faz uma remodelação" e essa deve ter sido a razão para a saída de Sérgio Marques.

Sobre o crescimento do grupo, reconheceu que as obras públicas regionais foram um impulso importante, mas ainda maior foi a internacionalização.