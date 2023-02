Crise energética e inflacionista aumenta despesa em 4,1 milhões de euros

As medidas para mitigar o impacto da crise energética e inflacionista levaram a um aumento da despesa total em 4,1 milhões de euros e reduziram a receita em 166 milhões de euros, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Em janeiro, a execução reportada das medidas adotadas no âmbito da mitigação do choque geopolítico, levou a uma redução da receita em 166 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 4,1 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental.

No que se refere à receita, destacam-se aumentos ligados à perda de receita fiscal, nomeadamente a suspensão da taxa do carbono (91,9 milhões de euros), a redução do ISP equivalente à descida do IVA para 13% (34,7 milhões de euros) e a devolução da receita adicional de IVA via ISP (32,8 milhões de euros).

O Estado registou 2.013 milhões de euros de saldo orçamental em janeiro, uma melhoria de 184 milhões de euros face ao mesmo mês do ano anterior, anunciou hoje o Ministério das Finanças.