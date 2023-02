Funchal investe 200 mil euros em repavimentação de estrada

Já começaram as obras de repavimentação da estrada que liga a Rotunda da Vitória ao Caminho do Areeiro. A obra, com uma extensão de 1.600 metros, representa um investimento de 200 mil euros por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF). Deverá ficar concluída dentro de duas semanas.

Segundo nota enviada à comunicação social, esta intervenção decorre no seguimento da obra da Estação Elevatória dos Socorridos, cujo prazo de conclusão está previsto para o final do Verão.

O presidente da CMF, acompanhado do vereador das Obras Públicas, Bruno Pereira e do Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves, esteve no terreno a inteirar-se dos trabalhos em curso.

Pedro Calado adiantou que, para além desta obra, estão em curso outros investimentos de renovação de redes de água e de saneamento básico, no montante de 12 milhões de euros.

De acordo com a mesma nota, o autarca admite condicionamento de trânsito, em algumas zonas, devido à realização destas obras, pedindo desde já a compreensão dos automobilistas.

Pedro Calado assume que o actual executivo “fez uma grande aposta em melhorar a qualidade de vida da população e é isso que está a concretizar”.

O presidente da CMF anunciou que está já em preparação um programa para iniciar, no próximo ano, um investimento de cerca de 6 milhões de euros destinado à repavimentação em muitas estradas do concelho do Funchal.