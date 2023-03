10 mil jovens participaram nos programas da Direção Regional de Juventude

Os dados foram apresentados pelo deputado Bruno Melim, na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência de uma reunião com a direcção do Conselho Nacional de Juventude. O líder da JSD explicou que estes programas “visam, essencialmente, garantir a formação e o desenvolvimento de competências aos jovens”, proporcionando “uma primeira experiência em contexto de formação e laboral”.

Uma política assente na proximidade dos jovens que, segundo o deputado, tem sido importante para que possam desenvolver um conjunto de competências em contexto empresarial e para a preparação de uma geração diferenciada no que diz respeito não à sua formação profissional, e ao robustecimento do tecido empresarial e dos serviços públicos da Região.

Realçou que, ao nível do envolvimento dos jovens, tem existido ainda um incremento ao nível do associativismo juvenil, em particular em meio escolar e académico e nomeadamente através das associações de estudantes, e também no âmbito das iniciativas promovidas no Conselho Nacional de Juventude, como foi o caso do encontro realizado, recentemente, em Guimarães, que contou com uma dezena de jovens de movimentos associativos da Madeira, assim como nas que são desenvolvidas pelo Governo Regional e pelo Conselho Regional de Juventude.

Acreditamos que uma juventude preparada é aquela que é civicamente ativa e participativa, mas também aquela que consegue liderar os temas de amanhã.

Bruno Melim



O líder da JSD adiantou que os programas já se encontram com candidaturas abertas, realçando que, em consequência destas respostas, muitos dos jovens participantes encontram espaço nas empresas privadas em que realizam os referidos programas de juventude aquando do término da sua formação, sendo que muitos desses são beneficiários das medidas do instituto de emprego. Bruno Melim referiu que de 70% dos jovens colocados em programas de emprego destinados à primeira experiência laboral, no sector privado, acabam por ficar nas referidas entidades privadas, o que entende ser revelador da “proactividade do Governo naquelas que são as medidas essenciais para fixar e combater o chamado êxodo dos mais jovens”.