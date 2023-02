Associação promove formação sobre folclore a 4 de Março

A AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira em parceria com a Associação Musical e Cultural Xarabanda vai realizar uma formação sobre Folclore, mais especificamente sobre o cancioneiro tradicional e popular madeirense. Pretende-se através desta formação e partilha, refletir sobre o papel dos grupos de folclore no panorama atual, assim como analisar o seu reportório e propor uma classificação dos diferentes géneros de cantigas da tradição regional. O encontro realiza-se no dia 4 de março de 2023 (sábado) das 9h30 às 12h30 no Salão Paroquial de Santa Cruz e é dirigido a todos que pretendam adquirir conhecimentos nas áreas da Música, do Folclore e da Cultura Tradicional e Popular.