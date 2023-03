Meloni diz ser necessário responder a apelo do papa e travar tráfego de pessoas

A primeira-ministra italiana afirmou hoje ser necessário atender ao apelo do papa Francisco para adotar medidas para deter os traficantes de pessoas, depois de um barco com migrantes ter naufragado na Calábria.

"As palavras do santo padre são um grande apelo a todas as instituições", defendeu Giorgia Meloni, através de uma publicação na rede social Facebook, assegurando que o executivo italiano está a fazer a sua parte, "empregando todos os esforços para deter os traficantes".

O papa Francisco apelou hoje ao fim do tráfico ilegal de migrantes, uma semana depois de um barco ter afundado no sul de Itália, matando pelo menos 70 pessoas.

"Que os traficantes de seres humanos sejam detidos, que deixem de poder dispor da vida de tantas pessoas inocentes", exortou o jesuíta argentino, no final da oração do Angelus de hoje.

"Que estas viagens de esperança nunca mais se transformem em viagens de morte e que as águas claras do Mediterrâneo já não sejam ensanguentadas por incidentes tão dramáticos", acrescentou o papa, de 86 anos de idade.

No sábado, Giorgia Meloni disse que o seu Governo não impediu as operações de salvamento das vítimas do naufrágio de um barco de migrantes na Calábria.

"Pode haver, realmente, alguém, em sã consciência, que pense que o Governo, deliberadamente, deixou 60 pessoas morrerem?" - questionou, na altura, Meloni, em conferência de imprensa, durante uma visita a Abu Dhabi

"Por favor, vamos ser sérios", apelou a governante.

As autoridades abriram uma investigação para averiguar se as operações de resgate foram atrasadas por negligência.

O Governo de Giorgia Meloni tem vindo a defender a guarda costeira, que disse seguir as suas regras para lidar com este tipo de situações.