Papa interroga-se sobre se já foi feito tudo para travar a guerra

O Papa Francisco recordou hoje o aniversário do início da invasão russa da Ucrânia, interrogando-se sobre se já se terá "feito tudo para parar a guerra".

"Há um ano começou a guerra absurda contra a Ucrânia. Fiquemos perto do povo ucraniano martirizado que continua a sofrer e interroguemo-nos: já terá sido feito tudo para parar a guerra? A paz construída sobre as ruínas nunca será uma verdadeira vitória", escreveu o Papa nas várias línguas das suas contas na rede social Twitter, que somam 54 milhões de seguidores.

Na quarta-feira, o papa tinha pedido um cessar-fogo na Ucrânia e o início das negociações de paz.

"Faço um apelo a todos aqueles que têm autoridade sobre as nações para que se envolvam no fim do conflito, concordem com um cessar-fogo e iniciem as negociações de paz", disse o pontífice no final da audiência geral realizada no Vaticano.

"O saldo de mortos e feridos, deslocados, destruição, prejuízos económicos e sociais fala por si. O Senhor poderá perdoar tantos crimes e tanta violência?", perguntou o Papa, antes de mostrar solidariedade ao povo ucraniano, "que continua a sofrer".

O Vaticano tentou várias vezes uma mediação que foi rejeitada pela Rússia.

Numa conferência de imprensa, no regresso de sua viagem à África, o Papa reiterou a oferta de se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o russo, Vladimir Putin, explicando que não se deslocou a Kiev porque, nesta altura, não pode ir a Moscovo.