Sporting vence Estoril e recupera pontos ao FC Porto

O Sporting venceu hoje em casa o Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, recuperando três pontos para o FC Porto, segundo classificado.

Bellerín (40 minutos), que se estreou a marcar pelos 'leões', e Trincão (51) fizeram os golos do Sporting, que segue no quarto posto, com 43 pontos, a 15 do líder Benfica, agora a sete do FC Porto e a cinco do Sporting de Braga, que joga ainda hoje com o Vitória de Guimarães.

Com Pedro Guerreiro como treinador interino, após a saída de Nelson Veríssimo, o Estoril Praia sofreu a terceira derrota consecutiva e mantém-se na 15.ª posição, com 22 pontos, seis acima do 15.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, ocupado pelo Marítimo.