Líder Arsenal recupera de dois golos de desvantagem e vence na última jogada

O Arsenal, com um remate certeiro na última jogada do desafio, recuperou hoje de dois golos de desvantagem e bateu o Bournemouth (3-2), mantendo os cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, na Liga inglesa de futebol.

Em Londres, em duelo da 26.ª jornada, o suplente Reiss Nelson, aos 90+7 minutos, com uma 'bomba' de pé esquerdo à entrada da área, confirmou a reviravolta no marcador e deu o triunfo ao próximo adversário do Sporting na Liga Europa (primeira mão dos oitavos de final está agendada para quinta-feira em Alvalade).

Este golo significa que o Arsenal, campeão pela última vez em 2003/04, continua com cinco pontos de vantagem no topo da Premier League sobre o Manchester City, segundo classificado e principal perseguidor, que hoje bateu em casa o Newcastle, por 2-0, com um golo de Bernardo Silva.

Uma das maiores surpresas da temporada esteve perto de acontecer no Estádio Emirates, com o Bournemouth, penúltimo posicionado, a construir uma vantagem de dois golos, o primeiro marcado aos 9.11 segundos por Phillip Billing, o segundo mais rápido de sempre da historia da competição (o primeiro continua a pertencer ao irlandês Shane Long, em 2018/19, ao serviço do Southampton, com 7.69).

Com Fábio Vieira a titular nos 'gunners', o argentino Marcos Senedi fez o segundo tento do Bournemouth, mas a recuperação dos londrinos começou pouco depois, aos 62, através do ganês Thomas Partey.

Lançado pelo técnico Mikel Arteta aos 69 minutos, Nelson assistiu Ben White para o empate, aos 70, antes do remate certeiro aos 90+7, que poderá marcar a época do Arsenal caso consiga acabar a temporada no topo da Premier League.

O Bournemouth continua no penúltimo posto, para já apenas a um ponto da salvação, mas poderá ser 'apanhado' pelo Southampton, lanterna-vermelha, ainda no decorrer da jornada.

Na luta pelos lugares de Liga de Campeões, o Tottenham, quarto classificado, não aproveitou o desaire do Newcastle, quinto, e poderá ficar mais longe do Manchester United, terceiro, após cair no terreno do Wolverhampton, que teve seis portugueses em campo (José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes, Pedro Neto foram titulares e João Moutinho acabou lançado na segunda parte).

Pedro Neto, que acabou substituído ao intervalo, fez mesmo seu regresso à Premier League depois de vários meses afastado devido a lesão grave. O extremo português já não era utilizado na competição desde 1 de outubro de 2020.

O espanhol Adama Traore fez o único golo da partida, aos 82 minutos, deixando os Wolves mais tranquilos na classificação, na 13.ª posição, seis pontos acima da zona de despromoção, em que já estiveram durante grande parte da época.

Por seu lado, o Tottenham continua com quatro de vantagem sobre o Newcastle e a quatro do Manchester United, embora os 'red devils' ainda vão atuar nesta ronda.

Após cinco jogos seguidos sem vencer, o Chelsea regressou aos triunfo ao bater em casa o Leeds United, por 1-0, com um golo do francês Fofana, num partida em que João Félix foi titular nos 'blues'.

Destaque ainda para a goleada caseira do Brighton sobre o West Ham (4-0), com um golo e uma assistência do argentino campeão do mundo Alexis Mac Allister.