Líderes perdem gás

A sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira volta revela que a maioria dos presidentes dos partidos com assento parlamentar baixaram na avaliação do desempenho, face a Novembro. A notícia eu faz a manchete da edição de hoje do DIÁRIO dá conta de que este estudo de opinião gera reparos à oposição e só convence a maioria.

Enquanto isso, a Madeira esteve no centro das atenções no dia de ontem, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que, por estes dias, é ponto de passagem obrigatório para todos os players do sector. Foi o que fez o Presidente da República, que, na ocasião, revelou ter matado saudades da “ilha de encantos”, prometendo cá voltar já este mês. Também na BTL, Eduardo Jesus foi eleito, pela Publituris, personalidade do ano.

Mas as notícias sobre turismo não se ficam por aqui. Melhorar a qualidade do destino é uma prioridade, conforme deu conta Miguel Albuquerque na sua passagem pela maior feira do sector, em Portugal. No que toca a resultados, o grupo Porto Bay Hotels & Resorts fecha 2022 com facturação de 104 milhões, um crescimento de 18% face a 2019, ano pré-pandémico. Leia sobre tudo isto nas páginas que retratam o acompanhamento da BTL feito pelo DIÁRIO.

Nesta edição, espaço, também, para a Comissão de Inquérito criada no seguimento das declarações do ex-deputado Sérgio Marques sobre alegados favorecimentos do Governo Regional a alguns grupos económicos e ao que dizia serem “obras inventadas”. No dia de ontem, foi a vez de Avelino Farinha responder às perguntas dos deputados.

“Todos temos uma hora de burro e Sérgio Marques estava na dele”, referiu o empresário, rejeitando acusações de interferência nas decisões políticas. Entretanto, o PCP vai convocar o ex-governante à Comissão de Inquérito para um ‘tira-teimas’ ao que foi por ele referido em entrevista ao Diário de Notícias de Lisboa.

Fazemos notícia, também, de um novo teste que ajuda no rastreio do cancro do útero. Em entrevista, a ginecologista Sara Câmara aborda propensão genética para o cancro, isto quando hoje acontece, na Madeira, uma conferência que junta especialistas falar da doença com abertura e humor.

Na primeira da edição de hoje, espaço, ainda, para destacar as rendições nas ilhas Selvagens, dando conta de que esse ‘problema’ está nas mãos da Marinha.

Estas são apenas algumas notícias que poderá ler na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira. Pode acompanhar esta jornada informativa em dnoticias.pt ou através da rádio TSF-Madeira. Se preferir, ‘ligue-se’ às nossas redes sociais e esteja sempre a par do que se passa aqui e um pouco por todo o mundo.

Bom dia e boas leituras!